Обманутые дольщики Югры получат субсидии

Сегодня, 11 декабря, депутаты окружной думы приняли правки в закон ХМАО-Югры «О государственной поддержке граждан, пострадавших от действий застройщиков». Суть поправки в том, что пострадавшие от застройщиков дольщики округа смогут получить субсидии.

То есть молодым семьям, которые оплатили свою долёвку, но жилья так и не увидели, будет выплачена материальная помощь.

«На молодых людей, которые взяли кредит на строительство жилья и были обмануты, будут распространяться все меры социальной поддержки, даже если они достигли возраста 35 лет. Им будет оказываться финансовая помощь на погашение задолженности по ипотечному жилищному кредиту или займу на квартиру», – цитируют СМИ слова председателя думы Югры Бориса Хохрякова.

