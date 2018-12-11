В Тюменской области увеличат пособие на содержание детей-сирот

Вчера, 10 декабря, члены комитета по социальной политике Тюменской областной думы на итоговом заседании поддержали проект повышения выплат на содержание детей-сирот.

С января следующего года на дошкольника, находящегося под опекой, попечительством или в приемной семье, выплату собираются поднять с 12 до 12 тыс. 500 рублей, на школьника – с 12 тыс. 500 рублей до 13 тыс. рублей.Также обсуждались изменения суммы вознаграждения, которое вручается попечителям и приемным родителям за каждого принятого на воспитание ребенка согласно закону Тюменской области. Вообще эта сумма составляет 3200 рублей, плюс районный коэффициент и процентные надбавки. Народные избранники предлагают сделать доплату до размера прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе за второй квартал 2017 года, – 11 тыс. 212 рублей.

Средства на эти изменения в осуществлении выплат предусмотрены в бюджете Тюменской области на 2019 год.

