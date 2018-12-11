​Исследователи нашли персонажа, который вряд ли погибнет в «Игре престолов»

Австралийские исследователи Рейдар Листад и Бенджамин Браун выяснили, кто из героев популярного телесериала «Игра престолов» жил дольше всего. Об этом сообщает журнал Injury Epidemiology. В ходе работы они проанализировали вероятность выживания 330 персонажей, с помощью изучения их положения в обществе, происхождения, поведения с другими героями, пола и даже профессии. В случае гибели сериального героя австралийцы записывали причины смерти и время, которое прожил персонаж. Эксперты также использовали информацию, размещенную на сайте imdb.com.

В итоге специалисты пришли к выводу, что вероятность выживания в сериале выше у женщин, людей благородного происхождения и персонажей, не особо преданных своим господам. Так, под это описание, по мнению исследователей, попадает Тирион Ланнистер.

Кроме того, выяснилось, что к финалу седьмого сезона погибло 56 процентов героев, однако лишь двое умерли своей смертью — Эймон из Черного замка и старая Нэн из Винтерфелла; пять процентов были отравлены, а отставшие 74 процента — смертельно ранены.