​Исполняйте новогодние желания с кредитом «Акционный»

В преддверии новогодних праздников Сургутнефтегазбанк продлил срок действия потребительского кредита «Акционный» до 31 января 2019 г. Успейте оформить кредит на выгодных условиях и своевременно подготовиться к празднику! Пора осуществить новогодние желания!

По условиям кредита «Акционный» можно получить до 3 миллионов рублей на срок до 5 лет (включительно).

Оформить кредит «Акционный» на сумму свыше 300 000 рублей можно под ставку от 10,4 %*, если сумма кредита до 300 000 рублей (включительно), то процентная ставка составит от 12,5%* в зависимости от наличия страхования и срока кредитования.

При отсутствии страхования по рискам «Несчастный случай, болезнь» на весь срок пользования кредитом процентная ставка увеличивается на 3%.

Подать заявку на кредит можно до 31 января 2019 года (включительно) онлайн на сайте www.sngb.ru , в любом банкомате СНГБ (раздел «Дополнительные услуги») или в офисе Сургутнефтегазбанка.

Подробнее о кредите «Акционный» – на www.sngb.ru .

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*Размер процентной ставки указан с учетом скидки 0,5% для зарплатных клиентов при подаче заявки на кредит в период с 01.12.2018 до 31.01.2019 (включительно)/для держателей карт MasterCard World Elite.

Скидки для зарплатных клиентов и для держателей карт, указанных выше, не суммируются.