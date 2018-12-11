​Сургутский фотограф вошёл в ТОП-10 лучших портретистов «35 AWARDS»

32-летний фотограф Павел Кун, чьи работы сопровождают всю деятельность СурГПУ и регулярно публикуются на вузовском сайте, в газете и в городских СМИ, попал в десятку лучших фотографов международного соревнования.

Снимок Павла Куна вошёл в 18% лучших фотографий фотоконкурса «35 AWARDS» в номинации «Мужской портрет». А он сам попал в топ-10 лучших фотографов в этой номинации. Всего в конкурсе приняло участие 2 487 человек из 103 стран и 633 городов. В общей сложности на суд жюри было подано 5 677 фотографий.

«На конкурс я представил портрет сургутского музыканта, лидера группы «Смола» Сергея Акуленко. С ним мы и вышли в финал номинации. На этом я останавливаться не собираюсь и буду участвовать в следующих этапах конкурса – уже отправил на ежегодную премию серию портретов суругутян, - рассказывает Павел. – Плюс этого конкурса – в непредвзятой оценке. Результаты первого этапа складываются на основе зрительского голосования: на всеобщее обозрение выставляют только сами работы, без личных данных фотографов, так что никто не знает, знаменитый это фотограф или начинающий, профессионал или любитель».

Справка: Фотоконкурс «35AWARDS» - крупная международная премия основана в 2015 году создателями профессионального фото-сообщества 35photo.ru. Каждый год фотопремия привлекает 35 членов жюри из разных стран. В первый год приняло участие 36 тысяч человек из 110 стран. В 2016 уже более 76 тысяч.