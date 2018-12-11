​СурГУ приглашает школьников на День открытых дверей

16 декабря Сургутский государственный университет организовывает встречу с будущими абитуриентами. В этот день старшеклассники смогут определиться с профессией своей мечты! Ребятам расскажут о том, как поступить в крупнейший вуз Югры, какие перспективы ждут будущих студентов в СурГУ и каким образом построить успешную карьеру.

Программа Дня открытых дверей:

10.30–11.00: Регистрация участников. Профтестирование от Центра карьеры СурГУ.

11.00–11.15: Торжественное открытие. Приветственное слово ректора СурГУ Сергея Косенка.

11.15–12.00: Работа площадок по интересам, мастер-классы. Экскурсии в Научную библиотеку и Музей. Консультации представителей приемной комиссии.

12.00–13.00: Знакомство с директорами институтов и заведующими выпускающих кафедр.

Мероприятие состоится в главном корпусе СурГУ (пр. Ленина, д. 1).

Телефон для справок: 76-29-14 (приемная комиссия СурГУ).

Справка: Сургутский государственный университет в 2018 году отметил свое 25-летие. За четверть века из стен крупнейшего вуза Югры вышли порядка 25 000 дипломированных специалистов. В состав университета входят шесть профильных институтов: Политехнический, Медицинский, Государства и права, Естественных и технических наук, Экономики и управления, Гуманитарного образования и спорта. Научно-педагогический штат университета насчитывает более 700 сотрудников. Одним из приоритетов в работе вуза является научная деятельность. В университете ведутся исследования по востребованным в регионе темам: внедрение наукоемких технологий, экологическая безопасность, жизнедеятельность человека в условиях Севера; развитие IT-технологий, медицины, биотехнологий, химии нефти.