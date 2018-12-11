В 2019 году в Тюменской области будет построено сразу несколько школ и детсадов

Во время прямого эфира в социальной сети "Одноклассники", которая состоялась вчера, 11 декабря, губернатор Тюменской области Александр Моор в числе прочих многочисленных вопросов затронул тему строительства детских садов и школ.

"Теме образования посвящено больше всего вопросов. Жительница Тобольска интересуется перспективами строительства и сроками ввода в эксплуатацию школы и детского сада в 15-м микрорайоне города. Возведение этих объектов уже началось. На строительстве детского сада на 550 мест произведена забивка свай. Продолжается и строительство школы на 1 тысячу 200 учебных мест, начатое в июне 2018 года - там идет кладка цокольного этажа", - отметил Александр Моор. Оба объекта будут построены к концу 2019 года.

В Тюмени школа в районе улиц Янтарная и Бориса Житкова заработает уже в следующий День знаний.

В селе Исетское детский сад будет введен в эксплуатацию в декабре следующего года. На данный момент разработана проектно-сметная документация, проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика.