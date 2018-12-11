Александр Моор пообщался с жителями области режиме онлайн

Вчера, 10 декабря, в 17:00 начался прямой эфир губернатора Тюменской области Александра Моора с жителями региона. Общение продолжалось более часа, эфир посмотрели свыше 200 тыс. человек.

В процессе своего онлайн-выступления губернатор ответил на вопросы об образовании, возведении новых школ, строительстве и реконструкции дорог, мостов переселении из аварийного жилья, благоустройстве, экологии и многих других сфер жизни тюменцев.

"Конечно, я успел ответить не на все поступившие вопросы. Но обращения, не прозвучавшие в прямом эфире, разумеется, не останутся без внимания. Их авторы получат объективные и полные ответы от моих заместителей или руководителей профильных департаментов, - заметил губернатор. Он поблагодарил всех участников пресс-конференции, собравшихся по ту сторону экрана, и отметил, что в скором времени подобная практика прямого общения будет продолжена: - Возможно, в следующий раз на связи будут и главы городов и районов области, чтобы отвечать на вопросы, поступающие из муниципалитетов".