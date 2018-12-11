Сургут в «Эфире»: в «Порту» откроется сюррелистическая выставка художницы Натальи Янчинской

15 декабря в 18:00 в культурном центре «Порт» стартует выставка выставка сургутской художницы Натальи Янчинской.

Экспозиция «Эфир» включает в себя работы в смешанной технике с использованием аэрографа, акрила и масла. На выставке зритель увидит философские композиции, сюррелистические сюжеты и оригинальную авторскую манеру живописи.

Наталья Янчинская — оформитель, выпускница Детской художественной школы (п. Белый Яр) и художественной студии им. Виталия Горды, участник городских выставок.

Дополнительная информация:

адрес: Майская, 10

телефон (3462) 24-25-62

вход на выставку: 40/60 рублей

e-mail: cciport@mail.ru

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