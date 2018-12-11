Банк России за этот год выявил 139 финансовых пирамид

За 2015-2018 годы Банком России на территории страны зафиксирована деятельность более 650 организаций и интернет-проектов — финансовых пирамид. За девять месяцев этого года выявлены 134 финансовые пирамиды.

Банк России выделяет их основные внешние признаки:

не имеет лицензии Банка России на осуществление заявленной деятельности или записи в государственных реестрах Банка России;

обещает инвесторам доходы, значительно превышающие среднерыночный уровень — более 20% годовых;

гарантирует доходность операций на фондовом рынке;

ведет агрессивную рекламную кампанию в СМИ, интернете и соцсетях;

не ведет реальной экономической деятельности;

не включает в договор с инвестором свою ответственность перед ним даже в случае прекращения договорных отношений и невыполнения обязательств.

Пирамиды могут действовать в различных юридических формах, таких как микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, общества с ограниченной ответственностью и др. В случае, когда мошенники маскируются под потребительские общества, они активно привлекают денежные средства под видом паев и обещают вложить деньги в высокодоходные бизнес-проекты. На первых порах они, как правило, выплачивают проценты, создавая иллюзию успешной надежной компании. Но со временем выплаты прекращаются, а мошенники с деньгами исчезают.

Недавно остановила свою деятельность группа российских и иностранных компаний «Кэшбери», действовавшая во многих городах России. «Кэшбери» вела агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях, в Instagram, обещала доходность до 600% годовых, строила свою деятельность на принципах сетевого маркетинга.

По экспертным оценкам, группа компаний «Кэшбери» привлекла деньги от нескольких десятков тысяч человек, потенциальный ущерб может превысить миллиард рублей.

Если вы столкнулись с организацией, имеющей признаки финансовой пирамиды, не доверяйте свои деньги, а сообщите о ней на электронный адрес Отделения Тюмень Уральского ГУ Банка России 71svcoffice@cbr.ru или по почте – 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 48.