16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,2416   EUR  75,7075  

Банк России за этот год выявил 139 финансовых пирамид

За 2015-2018 годы Банком России на территории страны зафиксирована деятельность более 650 организаций и интернет-проектов — финансовых пирамид. За девять месяцев этого года выявлены 134 финансовые пирамиды.

Банк России выделяет их основные внешние признаки:

  • не имеет лицензии Банка России на осуществление заявленной деятельности или записи в государственных реестрах Банка России;
  • обещает инвесторам доходы, значительно превышающие среднерыночный уровень — более 20% годовых;
  • гарантирует доходность операций на фондовом рынке;
  • ведет агрессивную рекламную кампанию в СМИ, интернете и соцсетях;
  • не ведет реальной экономической деятельности;
  • не включает в договор с инвестором свою ответственность перед ним даже в случае прекращения договорных отношений и невыполнения обязательств.

Пирамиды могут действовать в различных юридических формах, таких как микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы, общества с ограниченной ответственностью и др. В случае, когда мошенники маскируются под потребительские общества, они активно привлекают денежные средства под видом паев и обещают вложить деньги в высокодоходные бизнес-проекты. На первых порах они, как правило, выплачивают проценты, создавая иллюзию успешной надежной компании. Но со временем выплаты прекращаются, а мошенники с деньгами исчезают.

Недавно остановила свою деятельность группа российских и иностранных компаний «Кэшбери», действовавшая во многих городах России. «Кэшбери» вела агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях, в Instagram, обещала доходность до 600% годовых, строила свою деятельность на принципах сетевого маркетинга.

По экспертным оценкам, группа компаний «Кэшбери» привлекла деньги от нескольких десятков тысяч человек, потенциальный ущерб может превысить миллиард рублей.

Если вы столкнулись с организацией, имеющей признаки финансовой пирамиды, не доверяйте свои деньги, а сообщите о ней на электронный адрес Отделения Тюмень Уральского ГУ Банка России 71svcoffice@cbr.ru или по почте – 625000, г. Тюмень, ул. Володарского, 48.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 12:09, просмотров: 109, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Евгений Шепелев
не нравится
Сегодня в 12:56
Тяньши Tiens тоже финансовая пирамида?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Как получить двойной налоговый вычет на ребенка? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Как получить двойной налоговый вычет на ребенка? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Лилия Сулейманова 10 декабря в 17:51
273 1
Пионер не готов

Пионер не готов
Единственное историческое здание Сургута вновь собираются реконструировать. Но денег на это по-прежнему нет
Артем Мазнев Сегодня в 07:02
356 2
Сургутский район стал площадкой для Координационного совета органов власти Югры

Сургутский район стал площадкой для Координационного совета органов власти Югры
Иван Назаров 10 декабря в 20:05
494 0
Окружные чиновники рассказали, что будет, если Югра лишится единственного хосписа 

Окружные чиновники рассказали, что будет, если Югра лишится единственного хосписа 
Специалисты депздрава о ситуации с частной медорганизацией «Золотое сердце»
Анастасия Якупова 10 декабря в 18:14
582 0
Жительница Белого Яра боится, что чиновники через суд лишат ее квартиры

Жительница Белого Яра боится, что чиновники через суд лишат ее квартиры
Пенсионерка не соглашается на предложенные для расселения варианты из-за своего внука
Лилия Сулейманова 10 декабря в 17:14
680 21
Участки для многодетных семей, новые школы и дороги

Участки для многодетных семей, новые школы и дороги
Сургутские депутаты обсуждают бюджет департамента архитектуры
Редакция СИА-ПРЕСС 10 декабря в 15:54
684 1
Пятёрка по литературе. Топ-5 книг о том, как познать себя и окружающую реальность, от руководителя smm-агентства «Культпросвет» Елены Маковецкой

Пятёрка по литературе. Топ-5 книг о том, как познать себя и окружающую реальность, от руководителя smm-агентства «Культпросвет» Елены Маковецкой
Редакция СИА-ПРЕСС 10 декабря в 15:47
574 0
Одним выстрелом — трёх зайцев

Одним выстрелом — трёх зайцев
О передаче пустующего здания ООО «Газпром переработка» Сургутскому госуниверситету
Атанас Атанасов, член Союза журналистов России, председатель Сургутского Болгарского землячества 10 декабря в 10:19
1130 30
Профессор Мальков: «Моя ЖИЗНЬ – в спасении»

Профессор Мальков: «Моя ЖИЗНЬ – в спасении»
В нашей стране ежегодно гибнет от внезапной остановки сердца 350 тысяч человек. Профессор, доктор медицинских наук Олег Мальков стремится изменить эту страшную статистику
Елена Курилова, Центр информации и связи с общественностью СурГПУ 09 декабря в 10:16
688 2
Председатель Думы Сургутского района показал спикерам окружного парламента новый спорткомплекс и передовой детский сад

Председатель Думы Сургутского района показал спикерам окружного парламента новый спорткомплекс и передовой детский сад

Иван Назаров 07 декабря в 18:38
866 1
Рудион по пятницам: куда уходят деньги

Рудион по пятницам: куда уходят деньги
Ева Рудион 07 декабря в 18:26
891 0
Сильный мужчина, у которого есть семья и дети, не будет сидеть за видеоиграми

Сильный мужчина, у которого есть семья и дети, не будет сидеть за видеоиграми
Интервью с психологом Евгением Садовниковым о зависимости от видеоигр у взрослых людей: откуда берется, как распознать и бороться
Лилия Сулейманова 07 декабря в 15:22
922 3
​Ванда Болотнова: «На планерку я захожу со словами: что вы тут понаделали?»

​Ванда Болотнова: «На планерку я захожу со словами: что вы тут понаделали?»
Интервью с руководителем Городского культурного центра о работе в творческом коллективе, 50-летии учреждения и его планах
Анастасия Якупова 07 декабря в 12:57
997 0
Достойный уход // ФОТОРЕПОРТАЖ

Достойный уход // ФОТОРЕПОРТАЖ
Как коллектив единственного в Югре хосписа «Золотое сердце» оправдывает свое название
Анастасия Якупова 06 декабря в 17:51
1518 2
​Противоречивое очарование Зайчикова // ФОТО

​Противоречивое очарование Зайчикова // ФОТО
Смех, грех и бесконечное умиление — на выставке «Когда все отдыхают» в сургутской галерее «Стерх»
Надежда Макаренко 06 декабря в 11:37
371 0
​Люди голосуют за проекты по «картинке», а мы оцениваем их более детально

​Люди голосуют за проекты по «картинке», а мы оцениваем их более детально
Член «Народного совета» Сургута, председатель Молодежной палаты при городской думе Юрий Стрелец о том, как выбираются к финансированию общественные инициативы по благоустройству города
Лилия Сулейманова 06 декабря в 10:59
527 5
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика