​Сургутский район начнет строительство двух школ в концессию в 2019 году

Сургутский район в 2019 году приступит к строительству двух общеобразовательных школ в рамках концессионных соглашений. Подрядчиком, который был определен в результате проведения конкурсных процедур, стала компания «Развитие». Два образовательных учреждения мощностью 1100 мест каждое откроются в 2021 году в Солнечном и Нижнесортымском. «Мы выбрали эти поселения не случайно, поскольку здесь наибольшее число детей обучаются во вторую смену — 38 процентов и 45 процентов соответственно. Это самый высокий показатель в районе. В итоге мы обеспечим здесь условия для полного перехода на обучение в первую смену», — рассказал глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В следующем году концессионер приступит к проектированию объектов, а в 2020 году начнется их строительство. По условиям договора эта же компания будет в течение пяти лет после окончания строительства эксплуатировать эти школы. Общая стоимость проектов составит порядка трех миллиардов рублей. При этом, администрация Сургутского района приняла обязательства подвести к школам инженерные сети, укомплектовать оборудованием необходимым для образовательного процесса и нести эксплуатационные расходы. В общей сложности, это дополнительные 140 миллионов рублей на каждый объект из районного бюджета. Администрация муниципалитета планирует подписать договоры по строительству школ до конца текущего года. Срок сдачи объектов в каждом поселении — декабрь 2021 года.

«В среднесрочной перспективе, с 2021 по 2025 год, рассматриваем строительство школ по такой же схеме — концессионных соглашений — в поселках Белый Яр, Фёдоровский и городе Лянтор» — добавил глава Сургутского района.