Россияне считают актуальной проблему насилия над женщинами

Россияне (73 процента опрошенных) признали важность проблемы насилия в отношении женщин. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ. При этом чаще всего дискриминацию женщин замечают сами представительницы слабого пола, а также молодежь.

Почти половина участников опроса отметили, что наиболее частые проявления проблемы — это неприличные комментарии, ремарки и грубые шутки. Также 47 процентов опрошенных считают, что женщины нередко сталкиваются с оскорбительным отношением к себе.

32 процента россиян уверены, что женщины часто встречаются с физическим насилием. А четверть опрошенных заявила о сексуальном насилии и актуальности проблемы принуждения к сексуальным отношениям.

Половина респондентов посчитали, что опасность стать жертвой насилия выше в малолюдных местах.В семье этот риск признает 38 процентов участников опроса, а в интернете — 21 процент. Угрозу насилия на работе рассмотрели 11 процентов россиян, на учебе — 8 процентов.

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