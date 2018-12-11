Российский игрок клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз» поддержал сургутских спортсменов в конфликте с администрацией города

Российский хоккеист Егор Яковлев, выступающий за клуб НХЛ «Нью-Джерси Девилз», поддержал спортсменов Сургута в их конфликте с начальником городского управления физкультуры и спорта Шамилем Лукмановым. Видеобращение хоккеиста появилось на странице президента федерации бокса Сургута Антона Малаховского в Facebook.

Напомним, группа сургутских спортсменов требует увольнения Шамиля Лукманова с поста куратора городского спорта. Они обвиняют руководится структурного подразделения муниципальной администрации в неэффективном расходовании средств, кумовстве, спорной оптимизации спортивных школ и профнепригодности.