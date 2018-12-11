Многодетные семьи Сургута хотят получать полную компенсацию платы за детский сад

Многодетные семьи Сургута, объединившись в общественную организацию «Большая семья», смогли добиться сохранения льготы — компенсации части платы за детский сад для многодетных семей и семей участников боевых действий.

Теперь в планах у многодетных общественников — введение новых льгот и изменение уже имеющихся: «Одно из предложений на рабочую группу с администрацией будет касаться льготы за сад — ее расширения для многодетных и участников боевых действий (до ста процентов компенсации — прим. ред.). Также предложим ввести бесплатный проезд в транспорте для детей из таких семей. Дата рабочей группы не назначена, станет известна в январе», — рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС председатель «Большой семьи» Олеся Киканян.

Полный список предложений от многодетных на рабочую группу еще не утвержден.

Фото: vk.com/clubmnogodetniesurgurhmao