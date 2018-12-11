Столицу Дальнего Востока перенесут из Хабаровска во Владивосток

В октябре этого года врио главы Приморья Олег Кожемяко предложил правительству страны перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток.

Чиновник аргументировал инициативу тем, что именно в этот город приезжают мировые лидеры, там проводится Восточный экономический форум и запускаются все проекты по развитию региона.

Президент поручил Минвостокразвития подготовить доклад со всеми обоснованиями и расчетами. «По сути дела президент дал согласие на инициативу Кожемяко», — пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.