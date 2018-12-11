Сургутский актер стал лучшим Дедом Морозом России

В Ханты-Мансийске прошел ежегодный Всероссийский Съезд Дедов Морозов и Снегурочек. Более 150 человек приняли участие в мероприятии, жюри было представлено около 30 конкурсных программ. Экспертная комиссия, состоящая из заслуженных деятелей культуры и школьников из югорской столицы, оценивала театрализованные программы, которые подготовили чародеи.

По итогам трех конкурсных дней звание «Лучшего Деда Мороза» России и гран-при конкурса отправятся в Сургут. Победителем всероссийского съезда волшебников стал театр актера и куклы «Петрушка» Анатолий Лупашко.

Напомним, в прошлом году лучшим Дедом Морозом также стал сургутский актер-кукольник Иван Соловьев. В этом году он принял участие в мероприятии в качестве эксперта.