​Медведев запретил продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкоголя

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже цены алкоголя. По словам премьер-министра, это «выбивает экономическую основу из подобного рода торговли или деятельности».

Запрет также распространяется на продажу такой продукции в организациях общепита. Медведев выразил надежду, что принятое правительством решение поможет снизить число отравлений подобного рода спиртосодержащими жидкостями, уточняет «Интерфакс».

Внимание властей к торговле спиртосодержащей непищевой продукцией было привлечено в 2016 году, когда в Иркутске 120 человек отравились косметической жидкостью «Боярышник», 76 из них умерли. За трагедией последовал ряд принятых ограничительных и запретительных мер.

Стоит отметить, что трагедия произошла из-за того, что люди употребляли концентрат для принятия ванн «Боярышник».