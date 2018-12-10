​В Югре лже-санврачи оказывают платные услуги бизнесменам

В Югре от имени Роспотребнадзора действуют мошенники. Неизвестные звонят бизнесменам и предлагают воспользоваться платными услугами. В пресс-службе окружного ведомства предупреждают, что не осуществляют сбор денег на какие-либо цели.

«Неустановленные лица представляются сотрудниками якобы подведомственного Роспотребнадзору учреждения ФГУП «Центр защиты прав потребителей», звонят с телефона 89689177111, уведомляя о проведении в отношении юридического лица проверки, предлагают получить юридическую консультацию и приобрести нормативные документы для «уголка потребителя» стоимостью 2000 рублей. При этом в случае приобретения указанных документов гарантируется выдача «сертификата соответствия и положительные результаты проверки при выезде инспектора», - рассказали в пресс-службе.

Руководителей предприятий и жителей округа просят немедленно обращаться в правоохранительные органы при возникновении подобных ситуаций.