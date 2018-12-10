​Борьба с коррупцией оставит российских учителей и врачей без подарков

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который распространит антикоррупционные стандарты на работников ряда должностей в организациях, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления. Об этом рассказал в интервью РИА «Новости» директор департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак.

Согласно документу, антикоррупционные стандарты могут распространиться, в том числе на врачей и учителей. В частности, им будет запрещено получить подарки «в связи с исполнением должностных обязанностей». Предъявят им и требования о необходимости сообщать работодателю о возникновении конфликта интересов и о фактах склонения к коррупции.

Если законопроект будет принят, им вообще нельзя будет дарить подарки, кроме цветов, канцелярской печатной продукции или ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения, награды от работодателя или вышестоящей организации. За нарушение работникам грозит дисциплинарная ответственность, предусмотренная Трудовым кодексом.