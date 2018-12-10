Сургутян призывают принять участие в акции против повышения цен на бензин

В социальных сетях и мессенджерах сургутяне распространяют картинку, призывающую горожан принять участие во всероссийской акции протеста против повышения цен на бензин.

«25 декабря в 12.00 все автомобилисты России проводят акцию протеста, все стоят один час и никуда не едут, на любой дороге, на любой машине…» — говорится в призыве.

Сургутские автомобилисты реагируют на инициативу по-разному. Одни ставят лайки и обещают участвовать в акции, а другие не верят в ее эффективность.

(Фото взято из соцсетей)