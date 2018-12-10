В Югре один человек госпитализирован из-за гриппа

Более 797 тысяч жителей Югры поставили прививку против гриппа. Окружное управление Роспотребнадзора заявило о завершении иммунизации и перевыполнении плана на пять процентов.

«Охват прививками против гриппа населения Югры составляет 47,3 процента. Вакцинация детей составляет 258 133 человека, выполнение плана 100,1 процента. Вакцинация взрослых составляет 502 276 выполнение плана 100,3 процента. За счет собственных средств работодателей и граждан привито 36 613 человек», - отметили в пресс-службе ведомства.

За последнюю неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в округе была ниже эпидпорога на 24 процента. Снижение показателя зафиксировано среди детей до двух лет, школьников и взрослых от 15 лет и старше. Выросла заболеваемость среди детсадовцев - на шесть процентов.

Кроме того, двум взрослым на прошлой неделе поставлен диагноз «грипп», один из них госпитализирован.