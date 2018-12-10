В думе Сургута обсудят судьбу нового здания для театра актера и куклы «Петрушка»

Во вторник, 11 декабря, в думе Сургута продолжится обсуждение городского бюджета на 2019 год. В повестке заседания также вопрос о новом здании для театра актера и куклы «Петрушка» — в рамках встречи состоится предварительная защита проектного комитета.

Напомним, ранее городские СМИ сообщали, что депутаты расширили список объектов, которые предполагается отдать в концессию частным инвесторам. Информацию передавали со ссылкой на городских парламентариев. В числе данных объектов было названо новое здание для «Петрушки». По словам сотрудников учреждения, тема обсуждалась, но по итогу инвестор отказался заниматься проектом.

Справка: На сегодняшний день репетиции театра актера и куклы «Петрушка» проходят в аварийном здании бывшего кинотеатра «Аврора». Зрителям же презентуют спектакли на сцене Сургутской филармонии.

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Фото: А. Онопа.