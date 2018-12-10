В Югре 16 чиновников уволены из-за коррупционных преступлений

В Югре в 2018 году 16 чиновников уволены в связи с утратой доверия из-за коррупционных преступлений. Прокурорами округа выявлено 1,4 тысячи правонарушений в этой сфере при прохождении государственной гражданской и муниципальной службы, к дисциплинарной ответственности привлечено более 300 должностных лиц, к административной – 88, возбуждено свыше 50 уголовных дел.

Всего с начала года выявлено более 300 криминальных деяний коррупционной направленности: 127 преступлений о взяточничестве, 162 фактов хищения денежных средств с использованием служебного положения. Судами автономного округа к уголовной ответственности привлечено больше 110 лиц.

Девять коммерческих организаций оштрафованы на семь миллионов рублей за незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

Кроме того, сегодня наложен арест на имущество по уголовным делам на общую сумму более 140 миллионов рублей, которое в последующем подлежит конфискации. Прокурорами направлено в суды 13 исков о возмещении ущерба на сумму свыше 35 миллионов рублей.

Статистику опубликовала пресс-служба окружного надзорного ведомства к Международному дню борьбы с коррупцией.

По данным Генеральной прокуратуры РФ, в России стали брать на 10 процентов больше взяток по сравнению с прошлым годом, пишет Regnum. С января по октябрь зафиксирован 3 171 случай получения взяток, следует из информации, опубликованной на сайте статистики crimestat.ru. Чаще всего взятки берут в Москве (182 случая) Ростовской области (170), Московской области (126), Челябинской области (100) и Краснодарском крае (93).

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