​ЧМ по футболу интересовал больше пенсионной реформы: «Яндекс» назвал главные темы 2018 года

Чемпионат мира по футболу и Олимпиада в Пхёнчхане возглавили список тем 2018 года, оказавшихся в центре внимания россиян. Рейтинг составлен на основе запросов пользователей в поисковом сервисе «Яндекса», пишет «Интерфакс».
Аналитики отмечают, что спортивные турники вышли в топ, потому что во время соревнований было много эпизодов, каждый из которых вызывал всплеск интереса.
Десятка главных тем уходящего года выглядит так:
2. Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане
4. Бой Нурмагомедова и Макгрегора
5. Президентские выборы в России
6. Лига наций УЕФА
7. Повышение пенсионного возраста
8. Нападение на колледж в Керчи
10. Катастрофа Ан-148 в Подмосковье
Самыми популярными людьми стали:
3. Артём Дзюба
4. Колинда Грабар-Китарович
5. Алина Загитова
6. Настя Рыбка
7. Евгения Медведева
8. Денис Черышев
9. Лионель Месси
10. Аман Тулеев
Среди ушедших в 2018 году россиян больше всего интересовали:
1. Иосиф Кобзон
2. Олег Табаков
5. Александр Исаков
7. XXXTentacion
10. Евгений Осин
В тройку фильмов, на которые пришлось больше всего запросов, вошли «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2», «Движение вверх»; сериалов - «Мажор», «Домашний арест», «Молодёжка»; телешоу - «Замуж за Бузову», «Холостяк», «Пацанки»; музыкальных композиций - Kazka - «Плакала», CYGO - «Panda E», MATRANG - «Медуза».
Для расчетов использовались данные о запросах за период с 1 января по 19 ноября 2018 года.
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