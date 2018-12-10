​ЧМ по футболу интересовал больше пенсионной реформы: «Яндекс» назвал главные темы 2018 года

Чемпионат мира по футболу и Олимпиада в Пхёнчхане возглавили список тем 2018 года, оказавшихся в центре внимания россиян. Рейтинг составлен на основе запросов пользователей в поисковом сервисе «Яндекса», пишет «Интерфакс».

Аналитики отмечают, что спортивные турники вышли в топ, потому что во время соревнований было много эпизодов, каждый из которых вызывал всплеск интереса.

Десятка главных тем уходящего года выглядит так:

1. Чемпионат мира по футболу

2. Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане

3. Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня»

4. Бой Нурмагомедова и Макгрегора

5. Президентские выборы в России

6. Лига наций УЕФА

7. Повышение пенсионного возраста

8. Нападение на колледж в Керчи

9. Отравление Скрипалей

10. Катастрофа Ан-148 в Подмосковье

Самыми популярными людьми стали:

1. Игорь Акинфеев

2. Хабиб Нурмагомедов

3. Артём Дзюба

4. Колинда Грабар-Китарович

5. Алина Загитова

6. Настя Рыбка

7. Евгения Медведева

8. Денис Черышев

9. Лионель Месси

10. Аман Тулеев

Среди ушедших в 2018 году россиян больше всего интересовали:

1. Иосиф Кобзон

2. Олег Табаков

3. Николай Караченцов

4. Михаил Державин

5. Александр Исаков

6. Стивен Хокинг

7. XXXTentacion

8. Станислав Говорухин

9. Людмила Сенчина

10. Евгений Осин

В тройку фильмов, на которые пришлось больше всего запросов, вошли «Мстители: Война бесконечности», «Дэдпул 2», «Движение вверх»; сериалов - «Мажор», «Домашний арест», «Молодёжка»; телешоу - «Замуж за Бузову», «Холостяк», «Пацанки»; музыкальных композиций - Kazka - «Плакала», CYGO - «Panda E», MATRANG - «Медуза».

Для расчетов использовались данные о запросах за период с 1 января по 19 ноября 2018 года.