В тепле и с интернетом: югорчане тестируют «умную» остановку

Первая в Югре «умная» остановка появилась в Когалыме. Теперь в ожидании автобуса пассажиры могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Пилотный проект запустила администрация города, а интернет-провайдером выступил «МегаФон».

Подогрев сидений, светодиодная подсветка, четыре гнезда для подзарядки телефона и бесплатный доступ в интернет – все это есть на остановке «ГУС» на улице Дружбы Народов в Когалыме. Систему на базе платформы HvalaCloud внедрила компания «Умные Технологии», по заказу администрации города, а для передачи данных был выбран самый быстрый в стране интернет «МегаФона».

«В утренние часы на остановке собирается 30-40 человек, в том числе специалисты, работающие вахтовым методом. Бесплатный Wi-Fi и высокая скорость загрузки помогут пассажирам скоротать время в ожидании транспорта. Уверен, именно общедоступный интернет – основа для развития городского пространства и цифрового общества», – отметил руководитель по продажам на массовом рынке «МегаФона» в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.

Чтобы на остановке воспользоваться бесплатным Wi-Fi, нужно найти сеть Kogalym Free. Авторизация, согласно федеральному закону, происходит по номеру телефона, код доступа приходит в SMS. Система запоминает данные пользователя, поэтому регистрация требуется только один раз. Радиус действия сети – около 20 метров.

«Современные, хорошо оборудованные остановки с актуальной информацией о работе транспорта улучшают качество жизни в городе. Мы организовали бесплатный доступ в интернет в одном из павильонов в качестве пилотного проекта, а если горожане оценят инициативу, то мы продолжим данную работу», – рассказал Глава Когалыма Николай Пальчиков.