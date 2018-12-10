​Следователи устанавливают обстоятельства гибели двух югорчан, провалившихся под лед на автомобиле

В Югре произошла уже третья трагедия на замерзающих реках - ночью 9 декабря на зимней автодороге «Приобье – Игрим» погибли двое мужчин, провалившись под лед на УАЗе.

В автомобиле находились трое жителей поселка Березово - водитель и двое пассажиров, одному из них удалось выбраться. Известно, что они возвращались из поселка Приобье Октябрьского района.

«По предварительным данным следствия, на автодороге «Приобье – Игрим» ледовая переправа через реку до настоящего времени официально не открыта и проезд транспортных средств по льду водоема запрещен, поскольку лед еще недостаточно крепкий», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В данный момент следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Спасатели регулярно предупреждают югорчан об опасности выезда на лед. Несмотря на это, в округе погибли уже семь человек из-за нарушения данных правил. 22 ноября в Кондинском районе погиб 27-летний тракторист. 16 ноября в Нижневартовском районе погибла семья из четырех человек, пытавшаяся переехать реку на снегоходе.