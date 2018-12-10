​Сургутский район стал победителем конкурса «Лидер бизнеса Югры» 

Администрация Сургутского района стала победителем в номинации «Лучший район с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства» в конкурсе «Лидер бизнеса Югры». Звание присвоено за совокупность мер поддержки, которые муниципалитет оказывает бизнес-сообществу. Среди них — гранты в размере до одного миллиона рублей, бесплатная юридическая, методическая и бухгалтерская помощь начинающим предпринимателям, компенсация затрат до 85 процентов на аренду помещений, платы за ЖКУ и покупку оборудования.

«В результате внедрённых нами мер поддержки последние три года количество субъектов предпринимательства увеличилось на 58,8 процента. Объём налогов от малого предпринимательства в бюджет района увеличился на 79 процентов. В переводе на деньги — это дополнительно 150 миллионов рублей, что соизмеримо, к примеру, со строительством большого, хорошего спортзала в поселении Федоровский» — отметил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

Начиная с 2019 года в отдаленных поселениях Сургутского района (Локосово, Сытомино, Угут и Русскинская) вступит в силу новый вид поддержки предпринимателей. Проекты инвестиционной емкостью не менее 15 миллионов рублей смогут рассчитывать на пятимиллионный грант от администрации муниципалитета. Обязательным условием является кредит или займ в фонде микрофинансирования, либо в Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства, при этом не менее 30 процентов финансирования проекта должны составлять собственные средства предпринимателя.