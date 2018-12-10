​За выходные на трассах Югры погибли семь человек

С 7 по 9 декабря в Югре произошло 19 автоаварий,в которых семь человек погибли и 25 получили травмы. Статистику опубликовал отдел пропаганды УГИБДД округа.

В пятницу, 7 декабря, случилось сразу три смертельный ДТП. В 16.00 на 59 километре трассы «Нефтеюганск – Сургут» столкнулись Toyota Corolla и грузовик Iveco. 66-летний водитель легковушки, разворачиваясь, не убедился в безопасности маневра. В результате аварии он погиб.

В 18.40 на восьмом километре подъезда к поселку Сентябрьский в Нефтеюганском районе в столкновении Chevrolet Niva и «Волги» погибла 36-летняя женщина, пять человек получили травмы. Столкновение произошло из-за того, что 44-летний водитель внедорожника выехал на полосу встречного движения.

В 22.15 на 138 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» в Нижневартовском районе 32-летний водитель автомобиля Volvo выехал на встречку и врезался в фуру Scania. Погибли водитель легковушки и два его пассажира - мужчины 1978 и 1985 годов рождения.

В воскресенье, 9 декабря, около 00:30 на ледовой переправе автозимника «Приобье – Игрим» в Октябрьском районе под лед ушел УАЗ-3909. Погибли 35-летний водитель автомобиля и 36-летний пассажир.



Фото: vk.com/gbdd86