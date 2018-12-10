​Каждый десятый югорчанин будет работать в новогодние праздники

Большинство жителей Югры и Ямала планируют посвятить новогодние каникулы встречам с родственниками и друзьями (39%) и спокойному домашнему отдыху (39%). По 14 процентов хотят как можно больше времени провести с детьми и заняться домашними делами. Отправиться в путешествие собираются 16 процентов опрошенных службой исследований HeadHunter.

«Интересно, что 11 процентов жителей ХМАО и ЯНАО в праздники будут работать, – отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter Урал Анна Осипова.– Как правило, это люди, занятые в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны», «Добыча сырья», «Рабочий персонал», «Безопасность», «Административный персонал» и «Искусство, масс-медиа». Тех, кто на праздники запланировал поездку, больше всего в профобластях «Маркетинг, реклама, PR», «Искусство, масс-медиа», «Высший менеджмент», «Автобизнес» и «ИТ, телеком».

Новогодние каникулы продлятся в этому году десять дней - с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года включительно.