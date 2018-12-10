​Онкобольных россиян начнут вносить в единый реестр

Глава Минздрава Вероника Скворцова на открытии IV Российско-армянского форума по здравоохранению сообщила, что россиян, страдающих онкологией, будут вносить в единый регистр.

Система отслеживания онкопациентов призвана показать, получает ли пациент помощь в соответствии со своим диагнозом, сколько длится его лечение и как проходит реабилитация в случае выздоровления.

Отметим, что по данным Минздрава, за последние несколько лет показатель заболеваемости онкологией на 100 тысяч населения вырос на 20,4 процента.