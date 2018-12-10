​Назван средний размер пенсии в России

Средняя пенсия в России, по данным Пенсионного фонда (ПФР) на 1 июля 2018 года, составляла 14 тысяч 144 рубля. До этого показателя средние пенсии не дотягивают в 46 регионах, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные ПФР.

Самые низкие пенсии в Кабардино-Балкарии - в среднем 11 тысяч 413 рублей, Дагестане - 11 653 рубля, Калмыкии - 12 137 рублей. Самые высокие - на Чукотке (25 тысяч 173 рубля), в Ненецком автономном округе (22 тысячи 50 рублей), Магаданской области (21 тысяча 508 рублей), Камчатском крае (21 тысяча 342 рубля) и Ямало-Ненецком автономном округе (21 тысяча 8 рублей).

В ПФР отметили, что на размер пенсии влияют продолжительность стажа, размер зарплаты, повышающие коэффициенты, установленные в северных регионах, повышающие коэффициенты, установленные в зависимости от возраста пенсионера и наличия у него на иждивении нетрудоспособных членов семьи. Разное сочетание этих факторов в разных соотношениях и дает разницу средних размеров пенсии по регионам.