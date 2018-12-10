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Сургутский политехнический колледж вошел в десятку лучших ссузов Югры

Сургутский политехнический колледж вошел в рейтинг ТОП-500 образовательных организаций России, а также в десятку лучших ссузов Югры по качеству подготовки кадров в 2017 – 2018 учебном году.

Всего в число пятисот лучших по стране вошли 6 образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в их числе три ссуза. Помимо СПК, в почетном перечне значатся два колледжа: Нефтеюганский политехнический и Нижневартовский социально-гуманитарный. В десятке сильнейших в автономном округе оказались не только СПК, НПК и НСГК, но и еще пять учреждений среднего профессионального образования: Ханты-Мансийский технолого-педагогический, Нижневартовский медицинский и Нижневартовский строительный колледжи, а также Лянторский нефтяной техникум (филиал Югорского госуниверситета) и Сургутский финансово-экономический колледж (филиал Финансового университета при Правительстве России).

Мониторинг качества подготовки кадров ежегодно проводится Московским центром непрерывного математического образования по заказу Министерства образования и науки. Система анализируемых критериев и показателей включает в себя целый ряд характеристик. Чтобы быть в лидерах, сегодня нужно ориентироваться на обучение наиболее востребованным в регионе профессиям и специальностям с учетом местной специфики и запросов работодателей, обеспечить колледж мощной, современной инфраструктурой, а также кадрами, способными поднять на должный уровень стандарты профессионального образования. Среди ключевых индикаторов этого уровня – освоение учебным заведением форматов и регламентов конкурсного движения WorldSkillsRussia. В частности, сегодня учитываются данные о наличии в кадровом составе педагогов, имеющих сертификат эксперта WSR, а также о выступлении студентов на чемпионатах «Молодые профессионалы» и о результатах сдачи демонстрационного экзамена. Сургутский политехнический колледж является явным лидером этого направления в округе. В очередной раз это подтвердили итоги IVРегионального чемпионата «Молодые профессионалы», проведенного в ноябре этого года. Сегодня в СПК стремятся к тому, чтобы к уровню подготовки чемпионов приблизить стандарты, рассчитанные на среднего обучающегося.

"Главное для учебного заведения – постоянно находиться в развитии, ставя перед собой задачи исходя из запросов работодателя и социума, – отмечает директор Сургутского политехнического колледжа В.Н.Шутов, раскрывая секрет успеха. – Для профессионального образования необходима материально-техническая база, современное, новейшее оборудование. И вместе с тем важно, чтобы сегодняшний выпускник колледжа не только был подготовлен к тому, чтобы быстро и эффективно встроиться в современную производственную структуру, но и был развитой личностью, настоящим гражданином своей страны. Поэтому СПК остается верным себе, это не только кузница кадров, но и, во многом, школа жизни, насыщенная, интересная, яркая, о которой наши выпускники вспоминают всегда с особым теплом. Так что мы по-прежнему будем уделять большое внимание воспитательной работе. Еще одна составляющая успешной работы – команда, которая может реализовать самые амбициозные планы, не считаясь с затратами труда, времени, сил, для которой приоритетом является дело и его результат. Такая команда у нас есть, это не только педагоги и администрация, но и наши студенты, те ребята, которые принимают активное участие в жизни колледжа".

К слову, в прошлом году СПК снова стал лауреатом конкурса «Сто лучших ссузов России».


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Сегодня в 09:08, просмотров: 54, комментариев: 0


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