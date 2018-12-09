​Жизнь налаживается: цены на красную икру в России упали в два раза

Согласно данным, представленным Росрыболовством, в стране резко упали цены на красную икру.

Глава ведомства Илья Шестаков опубликовал статистику. По ней видно, что цена на икру снизилась почти в два раза.

По словам Шестакова, причина такого обвала - в увеличении объема вылова лососевых пород. «Это благодаря тем усилиям, которые предпринимаются органами по рыбоохране», – цитируют РИА Новости слова чиновника.

Регулирование вылова различных пород, работа в части нерестилищ, по словам Ильи Шестакова, также положительно сказались на динамике цен красной икры.

Росрыболовство планирует побить рекорд Советского Союза по вылову рыбы и довести показатель до пяти млн. тонн.