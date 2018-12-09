​Оформи кредитную карту СНГБ и получи бесплатное обслуживание в подарок

Сургутнефтегазбанк в преддверии новогодних праздников продолжает радовать своих клиентов праздничными акциями. Оформите в период с 01 декабря 2018 года по 31 января 2019 года в офисах банка кредитную карту VISA Platinum с грейс-периодом и получите бесплатное обслуживание в подарок!

Дополнительно снижена процентная ставка до 20% по кредитным картам, выданным в период акции!

Главные преимущества кредитной карты VISA Platinum СНГБ:

* Сумма максимального кредитного лимита – до 500 тыс. рублей;

* Льготный период без процентов – до 51 дня;

* Процентная ставка - 20% годовых;

* Бесплатное SMS-оповещение;

* Бесплатное подключение к программе лояльности;

* Возможность участия в новогодней акции с начислением бонусов в двойном размере https://www.sngb.ru/news/item/1787.

Подать заявку на кредит можно до 31 января 2019 года (включительно) онлайн на сайте www.sngb.ru, в любом банкомате СНГБ (раздел «Дополнительные услуги») или в офисе Сургутнефтегазбанка.