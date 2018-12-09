Певец Лев Лещенко попал в больницу

Как сообщает Пятый канал со ссылкой на обращение самого артиста Льва Лещенко, сегодня он был госпитализирован. Отмечается, что это лечение - плановое, и на концертной деятельности певца оно никак не отразится.

СМИ сообщают, что Лещенко госпитализировали непосредственно перед выступлением в столичном концертном зале «Мир» в рамках финала Всероссийского конкурса «На Благо Мира». За кулисами артисту стало плохо, он обратился за помощью медиков. Прибывшие врачи приняли решение об экстренной госпитализации.