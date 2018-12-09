Губернатор Тюменской области напрямую пообщается с жителями через соцсети

Завтра, 10 декабря, Губернатор Тюменской области Александр Моор в личном аккаунте в социальной сети "Одноклассники" проведет своеобразную прямую линию с жителями региона. Эфир начнется в 17:00.

Напоминаем, что сбор вопросов и предложений Александр Моор объявил еще 14 ноября. С того момента на сегодняшний день губернатору поступило более 600 сообщений. Статистика показывает, что больше всего жителей Тюменской области беспокоит благоустройство муниципалитетов, строительство нового жилья, экологическая обстановка, газификация населенных пунктов, получение льгот и многое другое.

Ни один запрос не останется без ответа:

"Прошу с понимаем отнестись к тому, что не могу лично ответить на каждый комментарий, который вы оставляете. Сделать это не дает плотный рабочий график. На вопросы, которые не успею рассмотреть в эфире, ответят профильные ведомства", - отметил Александр Моор.