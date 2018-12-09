Тюменская область шагнула далеко вперед в вопросах развития городской среды

Во время XVIII съезда "Единой России", на дискуссионной площадке "Городская среда и чистая страна" представители регионов страны обсудили актуальные вопросы развития, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор. Речь идет, например, о расселении граждан из ветхого жилья и строительстве нового.

"По многим направлениям мы движемся очень уверенно, - рассказал глава региона, принимающий участие в работе съезда. - Например, что касается программы расселения из ветхого и аварийного жилья, Тюменская область признана одним из лидеров, завершив расселение досрочно. Мы очень активно включились в национальный проект и до 2024 года будем активно продолжать программу и расселим весь аварийный фонд, который признан таковым на 1 января 2017 года".

Во время дискуссии немало времени было потрачено на обсуждение перехода на новую систему обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами). "Наш регион планомерно готовится к переходу, утверждены все необходимые документы и тарифы, выбран региональный оператор. 1 января состоится переход на новую систему, с этого момента региональный оператор будет ответственным за вывоз мусора", - отметил Александр Моор.

Еще одна тема обсуждения - развитие комфортной городской среды. В Тюменской области этой темой занимаются давно. Например, важное направление здесь - обустройство дворов и придомовых территорий, а также общественных пространств.

Моор назвал еще одно направление - благоустройство общественных пространств. В рамках него организуются небольшие зеленые пространства рядом с домами, где жители имеют возможность отдыхать.

XVIII съезд "Единой России" проходил 7-8 декабря. В первый день съезда работали три дискуссионные площадки – "Обновление", "Открытость" и "Лидерство".