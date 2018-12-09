Югра и Франция договорились о сотрудничестве в культуре и образовании

Губернатор Югры Наталья Комарова в Москве встретилась с послом Франции Сильвией Берманн. Результатом их встречи для округа может стать появление здесь новых инвестиционных проектов, сообщает ФедералПресс.

Комарова и Берманн обсудили взаимодействие в сферах культуры и экономики, а также вопрос сотрудничества между университетами Франции и ХМАО. Наталья Комарова пригласила посла на международные мероприятия, которые будут организованы в Югре в следующем году.

Напоминаем, что ранее наш регион посещали представители Франко-Российской ТПП. В ходе переговоров югорская сторона предложила компаниям «АРМО» и «TechnipFMC» резидентство и технопарке высоких технологий. Французская компания «Legrand» получила приглашение в индустриальный парк Сургута.