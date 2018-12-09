СурГПУ скорбит в связи с безвременным уходом профессора Оксаны Нифонтовой

7 декабря 2018 года мы понесли тяжелую утрату. На 51-м году ушла из жизни доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры медико-биологических дисциплин и безопасности жизнедеятельности Оксана Львовна Нифонтова

Наша жизнь без этого жизнерадостного и близкого по духу человека будет беднее. Оксана Львовна закончила с отличием в 1987 г. Горьковское медицинское училище по специальности «Медицинская сестра». В 1999 г. закончила Сургутский государственный педагогический институт по специальности «Физическая культура и спорт». В 2002 г. в диссертационном совете ДМ212.274.07 Тюменского государственного университета защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата биологических наук по теме «Состояние сердечно-сосудистой системы студентов северного педагогического вуза в возрасте 17-20 лет - уроженцев г. Сургута». Область научных интересов – изучение явлений биоэлектрической активности миокарда у населения Среднего Приобья. После этого работала на кафедре преподавателем, стала доцентом, затем в течение шести лет возглавляла кафедру медико-биологических дисциплин и безопасности жизнедеятельности.

В 2009 году в диссертационном совете Сургутского государственного университета Оксана Львовна защитила докторскую диссертацию по специальности 05.13.01 на тему: «Системный анализ параметров сердечно-сосудистой системы учащихся Югры». Оксана Львовна читала основные курсы на всех уровнях образования нашего университета, руководила курсовыми и выпускными квалификационными работами, магистерскими и кандидатскими диссертациями, пользовалась заслуженным уважением и любовью коллег и студентов. Под ее руководством студенты активно занимались научно-исследовательской работой, публиковали результаты своих исследований, выступали на конференциях и конкурсах. Ее выпускники работают во многих образовательных организациях города и района, а также – в коллективе родного университета.

Свой рост, профессиональные достижения Оксана Львовна связывала с Сургутским государственным педагогическим университетом. Она была успешной студенткой, творческим преподавателем, целеустремленным исследователем, надежным товарищем, мудрым советчиком, человеком с высоким уровнем самоорганизации и ответственности.

Оксана Львовна была внимательной женой, замечательной мамой и бабушкой, настоящим другом.

Сургутский государственный педагогический университет скорбит в связи с безвременным уходом коллеги и выражает искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Оксану Львовну. Светлая память об этой энергичной и жизнерадостной женщине навсегда останется в наших сердцах.