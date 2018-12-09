В Сургуте прошел суд над Юлией Сажневой, которую в сентябре обвинили в организации митинга против пенсионной реформы

В Сургуте прошло заседание суда с участием сургутянки Юлии Сажневой, которой было вынесено обвинение по частям 2* и 5** статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, - прим. ред).

«Назначен денежный штраф и навсегда испорчена моя девственная биография гражданина РФ. Грустно немного, но урок усвоен. А дальше - видно будет», — комментирует Юлия итоги заседания.

Напоминаем, что 9 сентября 2018 года в Сургуте, как и во многих других городах России прошла волна митингов против пенсионной реформы. Сургутская акция была немноголюдной и закончилась, так и не успев толком начаться. Как стало тогда известно информационному порталу siapress.ru, часть митингующих забрали в отделение полиции. Среди них оказалась и Юлия Сажнева. Ее приняли за организатора несогласованного митинга и держали в отделении более семи часов.

Интервью с Юлией можно прочитать здесь.

--

* Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия;

** Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования.