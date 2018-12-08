​Для борьбы с коррупцией сургутские чиновники минимизируют живое общение с населением

Заместитель главы города Алексей Жердев на пресс-конференции, посвященной результатам работы по противодействию коррупции в Сургуте, рассказал, как чиновники борются с этим явлением: "Сейчас в администрации города тренд – переход на электронные услуги. Самый простой способ в борьбе с коррупцией – минимизировать живое общение заявителя и чиновника".

Также для исключения возможности взяточничества в некоторых кабинетах администрации установлены камеры.

Всего же за 11 месяцев этого года в городе было выявлено 70 таких преступлений. Большая часть нарушений зафиксирована в органах внутренних дел.