В Сургуте два года не будут выдавать многодетным земельные участки

Сургутский депутат Дмитрий Нечепуренко на своей странице в соцсети сообщил, что на улучшение жилищных условий для сургутян, имеющих трех и более детей, выделено 125 млн рублей.

Эти средства будут использоваться на денежные компенсации (до 300 тысяч рублей) взамен земельных участков.

Депутат отмечает, что в отсутствии альтернативы многодетным семьям нужно воспользоваться этим предложением, так как "в ближайшие год-два необходимых участков не появится".