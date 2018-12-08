Канадец десять лет пил, чтобы найти лучшее средство от похмелья

Канадский профессор, врач и писатель Шоносси Бишоп-Столл десять лет пил, чтобы найти отличное средство от похмелья, пишет Daily Mail.
Ученый испробовал массу средств от похмелья, в числе которых были кофе с табаком, купание в ледяной воде, травяные отвары, внутривенная терапия и проч.
После десятилетнего исследования врач сделал вывод, что лучшим средством от похмелья является N-ацетилцистеин (NAC). Это главный компонент следующих препаратов: Ацетилцистеин, АЦЦ, АЦЦ Лонг, Ринофлуимуцил, Флуимуцил и других.
Также канадец рекомендует применять это средство для большей эффективности с витаминами В1, B6 и B12.
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