​У сургутян есть возможность стерилизовать своих питомцев по льготной цене

В Сургуте с до 15 декабря проходит акция по льготной стерилизации животных. Ее проводит ветеринарная клиника «Доктор Зоо» совместно с региональным общественным движением помощи бездомным животным «Дай лапу», для того, чтобы не допустить появление бездомных животных на улицах города.

Операции проводятся только по предварительной записи по телефону 78-00-40.

Стоимость операции по акции (в руб.):

Кастрация кота - 850 рублей,

Кастрация кобеля <20 кг –1800-2550 руб.

Кастрация кобеля 20-30 кг - 2600-2850 руб.

Кастрация кобеля >30 кг – 2900 и более.

Стерилизация кошки – 1760 руб.

Стерилизация суки <5 кг – 2300 руб.

Стерилизация суки 5-10 кг – 2350-2950 руб.

Стерилизация суки 10-20 кг – 3000-3400 руб.

Стерилизация суки 20-30 кг – 3500-4200 руб.

Стерилизация суки >30 кг – 4300 и более.

В операцию не входит стоимость повторного приема, защитного воротника и бандажа.