​У сургутян есть возможность стерилизовать своих питомцев по льготной цене

В Сургуте с до 15 декабря проходит акция по льготной стерилизации животных. Ее проводит ветеринарная клиника «Доктор Зоо» совместно с региональным общественным движением помощи бездомным животным «Дай лапу», для того, чтобы не допустить появление бездомных животных на улицах города.
Операции проводятся только по предварительной записи по телефону 78-00-40.
Стоимость операции по акции (в руб.):
- Кастрация кота - 850 рублей,
- Кастрация кобеля <20 кг –1800-2550 руб.
- Кастрация кобеля 20-30 кг - 2600-2850 руб.
- Кастрация кобеля >30 кг – 2900 и более.
- Стерилизация кошки – 1760 руб.
- Стерилизация суки <5 кг – 2300 руб.
- Стерилизация суки 5-10 кг – 2350-2950 руб.
- Стерилизация суки 10-20 кг – 3000-3400 руб.
- Стерилизация суки 20-30 кг – 3500-4200 руб.
- Стерилизация суки >30 кг – 4300 и более.
В операцию не входит стоимость повторного приема, защитного воротника и бандажа.