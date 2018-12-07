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​Замглавы Пыть-Яха Али Джабраилов покинул пост

Заместитель главы Пыть-Яха Али Джабраилов написал заявление об увольнении по собственному желанию и 7 декабря покинул пост. По данным «Правды УрФО», чиновнику выплатят компенсацию за неиспользованный отпуск в размере 18 календарных дней.

Ряд СМИ связывают отставку чиновника с тем, что ранее прокуратура поставила под сомнение подлинность его дипломов о высшем образовании.

Замглавы Пыть-Яха по ЖКХ станет директор сургутской УК, которая не раз нарушала законодательство

Али Джабраилов назначен заместителем главы Пыть-Яха по ЖКХ в августе 2018 года. До этого он руководил сургутским МУП «Тепловик». Предприятие неоднократно уличалось контрольно-счетной палатой Сургута в нецелевом расходовании средств субсидий, перечисляемых предприятию из бюджета, а прокурорская проверка выявила нарушение требований жилищного законодательства.


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Сегодня в 17:02, просмотров: 132, комментариев: 0


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