​Правительство Югры внесло изменения в схему обращения с отходами

На заседании правительства Югры внесены в территориальную схему обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами. По словам губернатора округа Натальи Комаровой, они позволят обеспечит полный контроль движения ТКО вплоть до их переработки.

«Муниципалитеты автономного округа и в целом регион к новой системе обращения с отходами подготовлены», - цитирует главу региона окружной департамент общественных и внешних связей.

В документе актуализированы объемы образования ТКО с учетом нормативов накопления, утвержденных в муниципальных образованиях, а также оптимизированы направления транспортировки отходов, уточнен перечень мест их накопления.

«Для развития мощностей по обработке и размещению ТКО в Югре планируется реализация инвестиционных проектов по созданию пять комплексных межмуниципальных полигонов – в Нефтеюганске, Сургуте, Нижневартовске, Нягани, Ханты-Мансийске, общей мощностью 600 тысяч тонн в год; строительство семи локальных полигонов в Белоярском, Березовском, Октябрьском, Ханты-Мансийском районах; установка четырех сортировочных линий на действующих полигонах», – рассказал исполняющий обязанности директора окружного департамента промышленности Андрей Шиповалов.