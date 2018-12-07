​Югра обеспечила 25 процентов налоговых поступлений в федеральный бюджет

С января по август 2018 года более 25 процентов всех налоговых поступлений в федеральный бюджет обеспечил Ханты-Мансийский автономный округ. Еще десять процентов – Ямал. Москва является крупнейшим рынком потребления, ее доля в общей казне 12 процентов , у Санкт-Петербурга – шесть процентов.

Данные содержатся в аналитическом обзоре «Мониторинг экономической ситуации в России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития», подготовленном экспертами РАНХиГС и Института Гайдара.

Эксперты отмечают, что региональные различия в бюджетной сфере максимально проявляются в поступлениях налогов и сборов в федеральный бюджет с территории регионов. Названные четыре субъекта РФ обеспечивают более половины налоговых доходов федерального бюджета, а, например, весь Дальний Восток – только два процента.