​В Лянторе пройдет второй форум гражданских инициатив Сургутского района

15 декабря в 10.00 в Лянторе состоится второй форум гражданских инициатив Сургутского района «Наша земля! Наша ответственность!». Участники и эксперты мероприятия обсудят, как модернизировать муниципалитет, вывести его в лидеры по качеству и уровню жизни, сделать это все в максимально короткие сроки.

II Форум гражданских инициатив станет возможностью для развития диалога между властью и населением. Участники должны будут дать оценку тому, как сегодня происходит это взаимодействие, какие условия необходимы для самоуправления, проявления инициатив граждан и их сообществ. Кроме того, выработать общую позицию по отношению к тому, что необходимо делать в будущем для эффективного управления территорией и реального роста качества жизни.

Активисты вместе с чиновниками обсудят создание комфортной среды проживания, условия для развития детей и молодежи, социального предпринимательства, а также культуры межэтнического согласия. Будут обозначены проблемы, сдерживающие сегодня совместную эффективную работу власти с общественниками, выработаны механизмы по снижению напряженности в этом вопросе.

Подробнее с программой мероприятия можно ознакомиться на сайте форума.

Отметим, организатором площадки выступила администрация Сургутского района, а ее участниками станут представители органов местного самоуправления, общественных организации и НКО, молодежный парламент, представители общественных советов района и поселений, социально-активные жители Сургутского района.

Напомним, первый форум гражданских инициатив, прошедший год назад, стал отправной точкой для изменения сложившейся ситуации. В результате был реализован ряд важных для муниципалитета инициатив, которые общественники предложили администрации. В Сургутском районе появились общественные помощники главы по национальным вопросам, ассоциация некоммерческих организаций, а также были реализованы другие полезные идеи.