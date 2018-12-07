​Вместо штрафа – интернет: как соцсети помогают соблюдать закон

Связисты выяснили, как проводят «тихий час» жители округа. Чтобы не нарушать закон о тишине, они листают ленту в Instagram и читают новостные сайты. Трафик абонентов «МегаФона» в обеденные часы увеличился на 3 миллиона мегабайт.

22 ноября в округе вступила в силу поправка в местный закон о тишине. С 13 до 15 часов, как и в ночное время, запрещено вести ремонтные и строительные работы, нарушающие покой граждан, а также включать громкую музыку. За нарушение предусмотрен административный штраф.

Через две недели после нововведений специалисты «МегаФона» отметили, что в дневное время югорчане стали чаще посещать всемирную паутину. Самыми популярными по количеству обращений в течение дня по-прежнему остаются социальные сети: лидируют «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram. В декабре связисты отметили рост выходов в интернет на новостные и информационные ресурсы.

«Если перефразировать Хэмингуэя, смартфон – это праздник, который всегда с тобой. В любой ситуации, когда нужно скоротать время, на помощь приходит Instagram, ВКонтакте или YouTube, а имея наушники, можно сидеть в интернете, не беспокоя окружающих. По нашим данным, дневной интернет-трафик в Югре вырос на 15%, каждый десятый абонент стал проводить в соцсетях на 50 минут в день больше», – отметил руководитель по продажам «МегаФона» в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.

Базовые станции – рекордсмены Югры по трафику находятся в Сургуте, Лянторе и Нижневартовске. Помимо обеденного времени, наиболее активный для интернет-серфингистов период с 7 до 9 утра и с 20 до 21 вечера.

Напоминаем, что абоненты на тарифах «Включайся!» могут не беспокоиться о расходах на трафик – с опцией «Безлимитный интернет» можно смотреть с телефона сериалы и скачивать архивы фотографий.