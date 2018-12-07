​Синоптики обещают югорчанам умеренную погоду

В ближайшие дни сильных морозов в Югре не ожидается. В ближайший уикенд ночные температуры не опустятся ниже минус 22 ºС, дневные - минус 11 ºС, по востоку - до минус 19 ºС.

«С 9 по 16 декабря будет преобладать умеренная погода», - говорится в сообщении на сайте Ханты-Мансийского гидрометцентра. В большинстве районов пройдет снег от небольшого до умеренного, слабая изморозь, ветер южных направлений умеренный.